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ОБСЕ попытается остановить новую войну РФ: в МИД назвали дату встречи

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 февраля, 14:39
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Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил направить запрос о проведении отдельной встречи ОБСЕ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Отдельная встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск Российской Федерации вдоль границы Украины и во временно оккупированном Крыму.пройдет, скорее всего, 15 февраля.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Запрос Украины

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил направить официальный запрос о проведении отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России, которая должна пройти в течение 48 часов, т.е., вероятно, 15 февраля.

"В течение предусмотренных Венским документом 48 часов РФ не предоставила ответ. Не можем также считать ответом письмо России, которое она распространила в ОБСЕ через несколько часов после завершения предусмотренного Венским документом срока", – заявил Николенко.

Он сказал, что ответ не содержит "никакую информацию, которую запрашивала Украина".

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Что произошло

11 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к Российской Федерации с запросом о предоставлении разъяснений по военной деятельности РФ в районах, прилегающих к территории Украины, а также во временно оккупированном Крыму.

"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной информации Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа с созывом встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", – написал Кулеба.

При этом журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях у границы. РФ назвала его "неприемлемым".

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В Москве утверждают, что Россия "не ведет никакой необычной военной деятельности у границ Украины".

Что такое Венский документ

Венский документ – это международное соглашение государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в регионе.

Среди положений документа – ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников, сообщения военного характера для уменьшения риска, включая консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах, предварительные сообщения по определенным видам военной деятельности, наблюдение за определенными видами военной деятельности и т.д.

Напомним, Украина созвала встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму.

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