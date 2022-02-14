Данилов: Войска готовы, но вторжение 14-16 февраля маловероятно

В СНБО считают, что ситуация в Украине остается контролированная и повода для паники нет

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готова к любому развитию событий на фоне угрозы вторжения. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил председательствовать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы полностью осознаем, что происходит на территории Украины. Не видим, что широкомасштабное нападение РФ может случиться 14-16 февраля, но наше войско готово", – сказал он.

Говоря об угрозе вторжения он отметил, что мы живем в цивилизованном мире, где такое недопустимо.

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"Но я не понимаю, как в XXI веке другая страна нам говорит: "Мы сейчас будем вас убивать". Что это такое? Как это называется? Геноцид, терроризм, как это называть? Вокруг этого объединился весь мир. Будут действия – будет реакция". – отметил Данилов.

Также Данилов обратился к СМИ, чтобы они внимательно проверяли информацию, которую публикуют. По его словам, власти остаются открытыми к комментариям.

Кроме того он отметил, что такие встречи, как сегодня, проводятся регулярно при участии президента Украина и сегодня силовики дали ответы на все вопросы нардепов.

В свою очередь спикер парламента Руслан Стефанчук сказал, что повода для паники нет, и никакого вторжения не будет.

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"Никакого наступления в те дни, которые называли, не будет – это составляющая информатики. Были приведены контрдействия силовых структур. Остаемся в покое и единстве. И давайте нести ответственность за информпространство нашей страны. После сегодняшнего общения всем стало спокойнее", – сказал он.

Что известно о вероятном вторжении