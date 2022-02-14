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Данілов: війська готові, але вторгнення 14-16 лютого малоймовірне

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 лютого, 18:06
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У РНБО вважають, що ситуація в Україні залишається контрольованою та приводу для паніки немає
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна готова до розвитку подій на тлі загрози вторгнення Росії. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

"Ми усвідомлюємо ті ризики, які є для нашої країни. Але ситуація знаходиться абсолютно під контролем, до того ж – ми на сьогодні не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися або 16-го, або 17-го числа. Ми цього не бачимо", – сказав він.

Говорячи про загрозу вторгнення, він зазначив, що ми живемо у цивілізованому світі, де таке неприпустимо.

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"Але я не розумію, як у XXI столітті інша країна нам каже: "Ми зараз вас вбиватимемо". Що це таке? Як це називається? Геноцид, тероризм, як це назвати? Навколо цього об'єднався весь світ. Будуть дії – буде реакція", – зазначив Данилов.

Також Данилов звернувся до ЗМІ, щоб уважно перевіряли інформацію, яку публікують. За його словами, влада залишається відкритою до коментарів.

Крім того, він зазначив, що такі зустрічі, як сьогодні (закрита зустріч із народними депутатами в Раді – Ред.), проводяться регулярно за участю президента України і сьогодні силовики дали відповіді на всі питання нардепів.

Зі свого боку спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав, що приводу для паніки немає, і жодного вторгнення не буде.

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"Ніякого наступу в ті дні, які називали, не буде – це складова інформатики. Було наведено контрдії силових структур. Залишаємось у спокої та єдності. І давайте нести відповідальність за інформпростір нашої країни. Після сьогоднішнього спілкування всім стало спокійніше", – сказав він.

Що відомо про ймовірне вторгнення

  • Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну 15 лютого . За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.
  • Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.
  • Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливе започаткування російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.
  • Крім того, 15 лютого Держдума має розглянути дві постанови про звернення палати до президента РФ та визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

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