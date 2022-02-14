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Россия стала на шаг ближе к признанию "Л/ДНР"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 февраля, 12:37
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Госдума РФ
Госдума РФ / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Профильный комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

Оба постановления направлены в Совет Думы, сообщает ТАСС.

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"Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета", — сказал источник, знакомый с ходом заседания комитета.

По его словам, второй вариант обращения также предусматривает призыв к главе государства признать независимость "ДНР" и "ЛНР," но только после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, в том числе Минских соглашений.

Признание "ДНР" и "ЛНР"

Ранее сообщалось, что Профильный комитет Госдумы РФ по делам СНГ рассмотрит проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о признании т. н. "ЛДНР".

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19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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