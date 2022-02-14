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Росія стала на крок ближче до визнання "Л/ДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 12:37
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У Держдумі схвалили дві постанови щодо так званих республік
Держдума РФ
Держдума РФ / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Профільний комітет Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав одразу два варіанти постанови про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

Обидві постанови направлені до Ради Думи, повідомляє ТАРС.

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"Комітет пройшов, прийнято дві постанови. Який вносили КПРФ, за нього проголосували троє членів комітету", — сказало джерело, знайоме з перебігом засідання комітету.

За його словами, другий варіант звернення також передбачає заклик до глави держави визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР", але тільки після консультацій з МЗС щодо дотримання міжнародних домовленостей, у тому числі Мінських угод.

Визнання "ДНР" та "ЛНР"

Раніше повідомлялося, що Профільний комітет Держдуми РФ у справах СНД розгляне проєкт звернення палати до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання т.зв. "ЛДНР".

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19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Загроза вторгнення Росії

РосіяЛ/ДНР
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