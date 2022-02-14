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Всемирный банк эвакуируется из Украины – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 февраля, 17:40
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Отъезд иностранных специалистов продолжается
Всемирный банк не устоял против паники / Коллаж "Сегодня"
Всемирный банк не устоял против паники / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на все заверения представителей Кремля и самопровозглашенного президента Беларуси, что они не вынашивают планов по нападению на Украину, западные организации продолжают отзыв из нашей страны своих сотрудников. Нынче это сделал Всемирный банк, сообщает агентство Reuters.

Что происходит

Агентство сообщает, что Всемирный банк временно перебазирует своих сотрудников из Украины и приостанавливает командировки сотрудников в нашу страну. "Это происходит из-за напряженности на границе между Россией и Украиной", говорится во внутренней служебной записке, которая попала в распоряжение Reuters.

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"Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временное переселение сотрудников и принимаются усиленные меры безопасности", — говорится в служебной записке.

Эвакуация

  • Напомним, на сегодня уже около 35 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины.
  • Все началось после того, как 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. По его словам, американские граждане "должны уехать сейчас же".
  • 11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасной обстановки в регионе.
  • 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатам. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.
  • Варшава пока демонстрирует полное единство с Киевом. Польское правительство пока не планирует эвакуацию своих дипломатов из Украины. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Polsat News.

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