Переговоры по Донбассу зашли в тупик – в ЕС обвинили Россию

С момента проведения "нормандского саммита" прошло уже два года, но ситуация не изменилась

Россия блокирует разрешение конфликта на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за отказа России признавать себя участницей конфликта Донбассе переговоры в "нормандском формате" и ТКГ зашли в тупик. Об этом говорится в заявлении ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Россия отказывается действовать путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствует проведению очередной встречи в "нормандском формате", это в свою очередь, заводит в тупик переговорные форматы", – отметили в ЕС.

По словам представителей Евросоюза, после проведения последних переговоров в "нормандском формате", на которых был утвержден документ "Общие согласованные выводы", прошло два года, но большая часть пунктов до сих пор не выполнены, хотя договоренности были достигнуты в ТКГ, но они заблокированы на политическом уровне.

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"Минсовете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме РФ в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине", – отметили в ЕС.

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за эскалации ситуации безопасности в зоне ООС в связи с увеличением количества нарушений "тишины" и наращивания российских военных сил вблизи границы с Украиной.

Любое угрожающее поведение или дестабилизирующее ситуацию является неприемлемым. Мы призываем Россию придерживаться имеющихся механизмов в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", – резюмировали представители ЕС.

Напомним, последний раз лидеры стран – участниц "нормандского формата" собирались за одним столом в декабре 2019 года. Тогда в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции обсудили пути установления мира на Донбассе и подписали совместное коммюнике.

Новый формат переговоров

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу.

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Комментируя присоединение США к переговорам, президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.

В конце ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что ситуация с "нормандским форматом" зашла в тупик, и туда эту переговорную площадку завела Москва.