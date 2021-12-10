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Переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут – в ЄС звинуватили Росію

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 11:32
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З моменту проведення "нормандського саміту" минуло вже два роки, але ситуація не змінилася
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через відмову Росії визнавати себе учасницею конфлікту на Донбасі, переговори в "нормандському форматі" та ТКГ зайшли в глухий кут. Про це йдеться у заяві ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Укрінформ.

"Росія відмовляється діяти шляхом конструктивної участі в переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджає проведенню чергової зустрічі в "нормандському форматі", це в свою чергу заводить у глухий кут переговорні формати", – зазначили в ЄС.

За словами представників Євросоюзу, після проведення останніх переговорів у "нормандському форматі", на яких було затверджено документ "Загальні узгоджені висновки", минуло два роки, але більшість пунктів досі не виконані, хоча домовленостей було досягнуто в ТКГ, але вони заблоковані на політичному рівні.

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"Мінради ОБСЄ 2-3 грудня у Стокгольмі РФ в черговий раз "не взяла участь у переговорах щодо декларації про зусилля ОБСЄ у напрямку миру в Україні", – зазначили в ЄС.

Євросоюз висловив стурбованість через ескалацію безпекової ситуації в зоні ООС у зв'язку із збільшенням кількості порушень "тиші" та нарощування російських військових сил поблизу кордону з Україною.

Будь-яка загрозлива поведінка або дестабілізуюча ситуація є неприйнятною. Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа з прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості", – резюмували представники ЄС.

Нагадаємо, востаннє лідери країн-учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.

Новий формат переговорів

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу.

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Коментуючи приєднання США до переговорів, президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах " Нормандського формату " (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США.

Наприкінці листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив, що ситуація з "нормандським форматом" зайшла в глухий кут, і туди цей переговорний майданчик завела Москва.

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