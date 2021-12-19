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"Осталось четыре недели": Байден готов к повтору крымского сценария – CNN

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
19 декабря, 13:58
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Президент США Джо Байден опасается повторения ошибок, допущенных в 2014 году
Президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

У властей США есть "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину. Американский лидер Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

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Они рассказали, что глава Белого дома решил быстро действовать уже после первых данных американских разведчиков осенью, поскольку опасается повторения ошибок, допущенных в 2014 году, когда США и Европу неожиданно застала оккупация Крыма Россией.

"Все, что мы делаем, очень продуманно. Однако у нас есть всего четыре недели, чтобы это сделать (предотвратить атаку со стороны РФ — Ред.)", – сказал собеседник телеканала.

Уроки на ошибках Обамы

Как рассказал источник CNN, введенные против РФ санкции после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

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А санкции, которые Вашингтон разрабатывает сейчас на случай возможных военных действий, были бы непосильными, немедленными и нанесли бы значительные издержки российской экономике и финансовой системе.

По словам собеседника телеканала, когда Байден занимал должность вице-президента США в 2014 году, американские власти критиковали из-за неспособности предусмотреть возможную оккупацию украинского полуострова. Как пишет CNN, тогда попытки Байдена вооружить Украину и ввести "чрезвычайно суровые санкции" против России не удалось, потому что на этом настаивал президент Барак Обама. Теперь он "решил сделать все иначе".

По словам бывшего чиновника НАТО, в 2014 году он "не видел такого же уровня координации" в работе американских служб, но добавил: возможности российской армии также изменились с тех пор.

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Ошибки Байдена

Ряд собеседников CNN заявил, что все равно видит ошибки в работе нынешней администрации, а также Москва подает сигналы, что не воспринимает угрозы Штатов всерьез. Так, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует отправлять свои силы в Украину.

"Я согласен, что сейчас не время для военных действий США. Но зачем это публично объявлять? По сути, это была уступка, а Кремль лишь повысил свои требования", — сказал он.

Угроза вторжения РФ в Украину

  • Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • На фоне нарастающей угрозы со стороны России, которая продолжает стягивать свои войска к границам Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину.
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
  • В Москве отрицают, что собираются нападать на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что все армейские перемещения происходят исключительно на территории госудаства, на что они имеют полное право.

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