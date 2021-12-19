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"Залишилося чотири тижні": Байден готовий до повтору кримського сценарію – CNN

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 13:58
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Президент США Джо Байден побоюється повторення помилок, допущених у 2014 році
Президент США Джо Байден Фото: колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден Фото: колаж "Сьогодні"

Влада США має "вікно в чотири тижні", щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну. Американський лідер Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.

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Вони розповіли, що глава Білого дому вирішив швидко діяти вже після перших даних американських розвідників восени, оскільки побоюється повторення помилок, допущених у 2014 році, коли США та Європу несподівано застала окупація Криму Росією.

"Все, що ми робимо, дуже продумано. Однак у нас є всього чотири тижні, щоб це зробити (запобігти атакі з боку РФ. — Ред.)", – сказав співрозмовник телеканалу.

Уроки на помилках Обами

Як розповіло джерело CNN, введені проти РФ санкції після окупації Криму та початку російської агресії на Донбасі у 2014 році були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм.

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А санкції, які Вашингтон розробляє зараз на випадок можливих військових дій, були б непосильними, негайними та завдали б значних витрат російській економіці та фінансовій системі.

За словами співрозмовника телеканалу, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента США у 2014 році, американську владу критикували через нездатність передбачити можливу окупацію українського півострова. Як пише CNN, спроби Байдена озброїти Україну та ввести "надзвичайно суворі санкції" проти Росії не вдалися, бо на іншому наполягав президент Барак Обама. Тепер Байден "вирішив зробити все зовсім інакше".

За словами колишнього чиновника НАТО, у 2014 році він "не бачив такого ж рівня координації" у роботі американських служб, але додав: можливості російської армії також відтоді змінилися.

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Помилки Байдена

Низка співрозмовників CNN заявила, що все одно бачить помилки в роботі нинішньої адміністрації, а також надходять сигнали, що Москва не сприймає загрози Штатів всерйоз. Так, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес розкритикував заяву Байдена про те, що Вашингтон не планує відправляти свої сили в Україну.

"Я згоден, що зараз не час для воєнних дій США. Але навіщо це публічно оголошувати? По суті це була поступка, а Кремль лише підвищив свої вимоги", – сказав він.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
  • На тлі наростаючої загрози з боку Росії, яка продовжує стягувати свої війська до кордонів України, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення до України.
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
  • У Москві заперечують, що мають намір нападати на Україну. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що всі армійські переміщення відбуваються виключно на території держави, на що вони мають повне право.

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