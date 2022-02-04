Оружие для Украины: еще одна страна предоставит помощь

Украина нуждается в военной помощи от других государств из-за угрозы вторжения со стороны РФ

Что будет включать в себя второй пакет помощи пока что не сообщается / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша готовит пакет военно-технической помощи Украине. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает "Укринформ".

Он уточнил, что по первой партии военной помощи решение уже принято, теперь готовится следующая поставка.

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"Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии", – сказал он.

По его словам, кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Украины и их готовность отстаивать интересы Украины на уровне межпарламентского сотрудничества с другими.

Военная помощь Украине