Зброя для України: ще одна країна надасть допомогу

Польща готує пакет воєнно-технічної допомоги Україні. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, передає "Укрінформ".
Він уточнив, що щодо першої партії військової допомоги рішення вже прийняте, тепер готується наступне постачання.
"Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії", – сказав він.
За його словами, окрім практичної допомоги, яку Польща вже надає Україні, відчувається жорсткий голос польських парламентаріїв на підтримку України та їхня готовність відстоювати інтереси України на рівні міжпарламентського співробітництва з іншими.
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Військова допомога Україні
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.