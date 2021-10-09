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Опасная смесь в крови погибшего депутата Полякова – что говорят в полиции

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня
9 октября, 18:21
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Правоохранители столицы еще не получили результатов экспертизы
В Киеве умер Антон Поляков
В Киеве умер Антон Поляков / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители пока не располагают данными о том, что в крови погибшего депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон, но в то же время не отвергают эту версию.

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева, они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию депутата Галины Янченко.

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"В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали", – отметили в пресс-службе столичной полиции.

В то же время наш источник в МВД отмечает, что не видит оснований не доверять озвученной депутатом информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.

Отравился водкой?

Ранее разгорелась дискуссия депутатов, мог ли умерший в ночь на 8 октября народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков отравиться водкой.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил во время ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", что 300 грамм водки не могут стать причиной смерти человека. Однако коллега Шуфрича в парламенте от "Слуги народа" Юрий Камельчук высказал другое предположение.

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Мнение врача

Врач высшей категории клиники "Ваш кардиолог" Анна Солощенкорассказала сайту "Сегодня", что, учитывая официальную версию наступления смерти Полякова, говорить об отравлении преждевременно.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Полякова наступила в результате ишемической болезни сердца.

"Это значит, что во время вскрытия была обнаружена атеросклеротическая бляшка. Действительно, бывает, что отравление может вызвать сердечный приступ, но в таком случае не было бы бляшки. Здесь же, вероятно, дело в тромбе и инфаркте", – подчеркивает кардиолог.

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Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
  • 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

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