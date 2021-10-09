Небезпечна суміш в крові загиблого депутата Полякова – що говорять в поліції

Правоохоронці столиці ще не отримали результатів експертизи

У Києві помер Антон Поляков / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці поки не мають даних про те, що в крові загиблого депутата Антона Полякова виявили алкоголь і метадон, але водночас не відкидають цю версію.

Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва, вони не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію депутатки Галини Янченко.

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"До поліції Києва документи про результати експертизи не надходили", – зазначили в пресслужбі столичної поліції.

Водночас джерело в МВС зазначає, що не бачить підстав не довіряти озвученій депутатом інформації і джерелам, через які Янченко могла б ці відомості отримати.

Отруївся горілкою?

Раніше розгорілася дискусія депутатів, чи міг померлий в ніч на 8 жовтня народний депутат від "Слуги народу" Антон Поляков отруїтися горілкою.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич заявив під час ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", що 300 грамів горілки не можуть стати причиною смерті людини. Однак колега Шуфрича в парламенті від "Слуги народу" Юрій Камельчук висловив інше припущення.

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Думка лікаря

Лікар вищої категорії клініки "Ваш кардіолог" Анна Солощенко розповіла сайту "Сьогодні", що, з огляду на офіційну версію настання смерті Полякова, говорити про отруєння передчасно.

Згідно з висновком судмедекспертизи, смерть Полякова наступила в результаті ішемічної хвороби серця.

"Це означає, що під час розтину було виявлено атеросклеротичну бляшку. Дійсно, буває, що отруєння може викликати серцевий напад, але в такому разі не було б бляшки. Тут же, ймовірно, справа в тромбі і інфаркті", – підкреслює кардіолог.

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Що відомо про Антона Полякова?