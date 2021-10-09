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Небезпечна суміш в крові загиблого депутата Полякова – що говорять в поліції

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні
9 жовтня, 18:21
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Правоохоронці столиці ще не отримали результатів експертизи
У Києві помер Антон Поляков
У Києві помер Антон Поляков / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці поки не мають даних про те, що в крові загиблого депутата Антона Полякова виявили алкоголь і метадон, але водночас не відкидають цю версію.

Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва, вони не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію депутатки Галини Янченко.

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"До поліції Києва документи про результати експертизи не надходили", – зазначили в пресслужбі столичної поліції.

Водночас джерело в МВС зазначає, що не бачить підстав не довіряти озвученій депутатом інформації і джерелам, через які Янченко могла б ці відомості отримати.

Отруївся горілкою?

Раніше розгорілася дискусія депутатів, чи міг померлий в ніч на 8 жовтня народний депутат від "Слуги народу" Антон Поляков отруїтися горілкою.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич заявив під час ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", що 300 грамів горілки не можуть стати причиною смерті людини. Однак колега Шуфрича в парламенті від "Слуги народу" Юрій Камельчук висловив інше припущення.

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Думка лікаря

Лікар вищої категорії клініки "Ваш кардіолог" Анна Солощенко розповіла сайту "Сьогодні", що, з огляду на офіційну версію настання смерті Полякова, говорити про отруєння передчасно.

Згідно з висновком судмедекспертизи, смерть Полякова наступила в результаті ішемічної хвороби серця.

"Це означає, що під час розтину було виявлено атеросклеротичну бляшку. Дійсно, буває, що отруєння може викликати серцевий напад, але в такому разі не було б бляшки. Тут же, ймовірно, справа в тромбі і інфаркті", – підкреслює кардіолог.

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Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, щодо яких є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і 2020 року став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більше шести тисяч поправок до банківського законопроекту, що регулює питання виведених з ринку банків.
  • 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Напередодні смерті депутат розповідав, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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