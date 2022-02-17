Она продала всех Путину: Монтян распяла Украину в ООН

На экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванного по просьбе Киева, Россия в качестве главного аргумента против нынешнего курса Украины представила заявление скандально известной киевской юристки Татьяны Монтян.
Об этом сообщает агентство "Главком".
"Важный свидетель"
Международная публика услышала уже не от представителей России, а от гражданки Украины привычные российские нарративы. Она называла Украину "марионеткой Запада" и обвинила "коллективный Запад" в попытках спровоцировать войну "с Россией на территории Украины".
Далее по теме
"Других целей у Запада нет, только организовать эту войну. Если бы это было не так, Запад давно заставил бы Украину выполнять Минские соглашения", – заявила Монтян.
Юристка также заявила, что Украина якобы "убивает мирное население Донбасса", что она, якобы видела своими глазами, когда была по ту сторону линии разграничения.
В завершение Монтян призвала "коллективный Запад" или заставить Украину выполнять Минские соглашения, или прекратить "повторять тезис об их безальтернативности".
Заседание ООН
- На этом экстренном заседании Америка потребовала от Организации Объединенных Наций дать адекватный ответ агрессивным действиям России, которая сегодня угрожает развязыванием войны на территории Европы.
- Во время своего выступления государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл пошаговый план нападения России на Украину.
- Среди главных целей во время вторжения – Киев.