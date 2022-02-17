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Сначала бомбы, потом — танки. США раскрыли пошаговый план вторжения в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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17 февраля, 20:29
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В ООН Энтони Блинкен рассказал о планах Владимира Путина
В Штатах давно знают, что ожидать от Кремля / Коллаж "Сегодня"
В Штатах давно знают, что ожидать от Кремля / Коллаж "Сегодня"

Нападение на Украину начнется с масштабных провокаций, которые призваны оправдать вторжение России в нашу страну. Пошаговый план этого нападения озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН, созванного по требованию Киева.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

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План войны

"В ответ на ту провокацию, которая будет сфабрикована на высшем уровне России, будут звучать требования по защите этнических русских в Украине. Далее запланирована атака. Российские ракеты и бомбы будут сброшены на Украину. Будут заглушены все коммуникации. После этого российские солдаты и танки пойдут на ключевые цели, которые уже были определены четко в планах. Мы думаем, что эти цели включают и столицу Украины Киев с населением 2,8 млн человек. И это не все, что планирует Россия против народа Украины. У нас также есть конкретная информация, что Россия будет нацеливаться на конкретные группы населения Украины", – рассказал Блинкен о планах Путина.

По словам госсекретаря США, сейчас уже можно увидеть конкретные признаки подготовки провокаций против Украины.

"Последние несколько дней Россия начала действовать так, чтобы получить оправдание войне. Это может быть какое-то насилие против Украины или какое-то обвинение против украинских властей. Мы не знаем точно, в какой форме это произойдет. Сейчас этот "барабанный бой" лишь усилился. Мы слышали и сегодня эти обвинения от некоторых выступающих от имени России", – предупредил американский представитель.

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"Мы предупреждали украинское правительство про то, что все приближается", – резюмировал Блинкен.

Ситуация

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