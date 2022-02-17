Минобороны Британии показало карту вторжения России

У Росси есть два пути нападения на Украину, ведомство рассказало какие

Опубликовала карта / Фото: Коллаж: Сегодня

Обнародована карта вторжения российских войск в Украину. Информацию опубликовало Британское минобороны в своем официальном Twitter.

Ведомство опубликовало карту "направлений вторжения Путина" в Украину с маршрутами двух фаз сухопутного наступления.

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Отмечается, что схема "приведена исключительно в иллюстративных целях".

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

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Карты разведок

Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.

В ноябре 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной.

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11 февраля американские СМИ писали о том, что план вторжения России может предусматривать, что военные пройдут по девяти маршрутам в Украину и в течение двух дней ударят по Киеву. Сообщалось, что Москва уже развернула около 100 из 168 своих батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из 800-900 военнослужащих, и с каждым днем их становится все больше. Согласно этим оценкам президент Владимир Путин направил в регион личный состав и технику шести подразделений спецназа, каждое из которых состоит из 250-300 элитных бойцов.

Варианты вторжения

Два самых масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон, маневр, известный как "клещи" или двойной охват.

Согласно одному из подходов, российские военные захватят большую часть украинской территории к востоку от Днепра, где находится около 50 процентов украинских вооруженных сил, в том числе наиболее боеспособные подразделения, говорится в сообщении.