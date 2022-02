Минобороны Британии показало карту вторжения России

Обнародована карта вторжения российских войск в Украину. Информацию опубликовало Британское минобороны в своем официальном Twitter.

Ведомство опубликовало карту "направлений вторжения Путина" в Украину с маршрутами двух фаз сухопутного наступления.

Отмечается, что схема "приведена исключительно в иллюстративных целях".

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG