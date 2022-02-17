Міноборони Британії показало карту вторгнення Росії

Оприлюднено мапу вторгнення російських військ в Україну. Інформацію опублікувало Британське міноборони у своєму офіційному Twitter.
Відомство опублікувало карту "напрямків вторгнення Путіна" в Україну з маршрутами двох фаз сухопутного наступу.
Зазначається, що схема "наведена виключно з ілюстративною метою".
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INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a значущої військової впевненості, що може поводитися без введення без подальшого варення.- Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022
Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. Це може бути сприятливим для того, щоб conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG
Мапи розвідок
Видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік від України.
У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, що базуються в Новосибірську, не повернулися в Сибір після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.
11 лютого американські ЗМІ писали про те, що план вторгнення Росії може передбачати, що військові пройдуть дев'ятьма маршрутами в Україну і протягом двох днів ударять по Києву. Повідомлялося, що Москва вже розгорнула близько 100 зі 168 своїх батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військовослужбовців, і з кожним днем їх дедалі більше. Згідно з цими оцінками, президент Володимир Путін направив у регіон особовий склад та техніку шести підрозділів спецпризначенців, кожен із яких складається з 250-300 елітних бійців.
Варіанти вторгнення
Два наймасштабніші сценарії вторгнення припускають одночасну атаку з кількох сторін, маневр, відомий як "кліщі" або подвійне охоплення.
Згідно з одним із підходів, російські військові захоплять більшу частину української території на схід від Дніпра, де знаходиться близько 50 відсотків українських збройних сил, у тому числі найбільш боєздатні підрозділи, йдеться у повідомленні.