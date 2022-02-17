Міноборони Британії показало карту вторгнення Росії

У Росії є два шляхи нападу на Україну, відомство розповіло які

Опубліковано карту / Фото: Колаж: Сьогодні

Оприлюднено мапу вторгнення російських військ в Україну. Інформацію опублікувало Британське міноборони у своєму офіційному Twitter.

Відомство опублікувало карту "напрямків вторгнення Путіна" в Україну з маршрутами двох фаз сухопутного наступу.

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Зазначається, що схема "наведена виключно з ілюстративною метою".

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a значущої військової впевненості, що може поводитися без введення без подальшого варення.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. Це може бути сприятливим для того, щоб conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG - Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

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Мапи розвідок

Видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік від України.

У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, що базуються в Новосибірську, не повернулися в Сибір після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.

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11 лютого американські ЗМІ писали про те, що план вторгнення Росії може передбачати, що військові пройдуть дев'ятьма маршрутами в Україну і протягом двох днів ударять по Києву. Повідомлялося, що Москва вже розгорнула близько 100 зі 168 своїх батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військовослужбовців, і з кожним днем їх дедалі більше. Згідно з цими оцінками, президент Володимир Путін направив у регіон особовий склад та техніку шести підрозділів спецпризначенців, кожен із яких складається з 250-300 елітних бійців.

Варіанти вторгнення

Два наймасштабніші сценарії вторгнення припускають одночасну атаку з кількох сторін, маневр, відомий як "кліщі" або подвійне охоплення.

Згідно з одним із підходів, російські військові захоплять більшу частину української території на схід від Дніпра, де знаходиться близько 50 відсотків українських збройних сил, у тому числі найбільш боєздатні підрозділи, йдеться у повідомленні.