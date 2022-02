Міноборони Британії показало карту вторгнення Росії

Оприлюднено мапу вторгнення російських військ в Україну. Інформацію опублікувало Британське міноборони у своєму офіційному Twitter.

Відомство опублікувало карту "напрямків вторгнення Путіна" в Україну з маршрутами двох фаз сухопутного наступу.

Зазначається, що схема "наведена виключно з ілюстративною метою".

