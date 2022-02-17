Провокация России. Блинкен призвал ООН дать Кремлю достойный ответ

На экстренном заседании ООН потребовали защитить Украину от агрессии Москвы

"Сегодня важнейшая угроза миру и безопасности это угроза, которая нависла над Украиной. Игра идет и за границами Украины также. На кону стоят жизни миллионов украинцев. Мы должны ответить на то, что сейчас делает Россия Украине", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседание Совета безопасности ООН, созванного по требованию Киева.

Об этом передает телеканал "Украина 24".

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"За последний месяц без провокаций, без причин Россия накопила более 150 тысяч своей армии на границах Украины – в РФ, в Беларуси, в оккупированном Крыму. России говорит, что она отводит силы. Мы сейчас не видим, чтобы это происходило. Наша информация четко показывает, что эти группировки и на земле, и на море готовы для нападения на Украину", – резюмировал представитель Белого дома.

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