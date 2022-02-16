Совбез ООН должен рассмотреть вопрос признания "Л/ДНР" — Кулеба

Заседание может состояться 17 февраля

Украина хочет услышать оценку ООН по поводу инициативы российских коммунистов / Коллаж "Сегодня"

17 февраля Украина предложила обсудить на Совете безопасности ООН вопрос о возможном признании Россией так называемых "Л/ДНР", образовавшихся на территории нашей страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", — сообщил Кулеба.

После демонстративного голосования 15 февраля Госдумы по вопросу направления президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" Украина обратилась к ОБСЕ с предложением созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы по поводу дальнейшей судьбы Минских договоренностей. Однако встреча была сорвана – на нее не перешли представители РФ.

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