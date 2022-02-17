Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Спочатку бомби, потім танки. США розкрили покроковий план вторгнення в Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 20:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В ООН Ентоні Блінкен розповів про плани Володимира Путіна
У Штатах давно знають, що чекати від Кремля / Колаж "Сьогодні"
У Штатах давно знають, що чекати від Кремля / Колаж "Сьогодні"

Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які мають виправдати вторгнення Росії в нашу країну. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Києва.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Реклама

План війни

"У відповідь на провокацію, яка буде сфабрикована на найвищому рівні Росії, звучатимуть вимоги щодо захисту етнічних росіян в Україні. Далі заплановано атаку. Російські ракети та бомби будуть скинуті на Україну. Будуть заглушені усі комунікації. Після цього російські солдати та танки підуть на ключові цілі, які вже були чітко визначені в планах. Ми думаємо, що ці цілі включають і столицю України Київ із населенням 2,8 млн осіб. І це не все, що планує Росія проти України. У нас також є конкретна інформація, що Росія націлюватиметься на конкретні групи населення України", – розповів Блінкен про плани Путіна.

За словами держсекретаря США, наразі вже можна побачити конкретні ознаки підготовки провокацій проти України.

"Останні кілька днів Росія почала діяти так, щоб отримати виправдання війні. Це може бути якесь насильство проти України або якесь звинувачення проти української влади. Ми не знаємо точно, у якій формі це станеться. Наразі цей "барабанний бій" лише посилився. Ми чули і сьогодні ці звинувачення від деяких промовців від імені Росії" , – попередив американський представник.

Реклама

"Ми попереджали український уряд про те, що все наближається, – резюмував Блінкен.

Ситуація

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Обстріл дитячого садка – це частина плану Путіна": чи варто боятися початку війни зі Станиці Луганської Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІС, 5 - 13 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураєв Мураєв
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.09

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

31.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

215 519

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти