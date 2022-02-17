Спочатку бомби, потім танки. США розкрили покроковий план вторгнення в Україну

Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які мають виправдати вторгнення Росії в нашу країну. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Києва.
Про це повідомляє телеканал "Україна 24".
План війни
"У відповідь на провокацію, яка буде сфабрикована на найвищому рівні Росії, звучатимуть вимоги щодо захисту етнічних росіян в Україні. Далі заплановано атаку. Російські ракети та бомби будуть скинуті на Україну. Будуть заглушені усі комунікації. Після цього російські солдати та танки підуть на ключові цілі, які вже були чітко визначені в планах. Ми думаємо, що ці цілі включають і столицю України Київ із населенням 2,8 млн осіб. І це не все, що планує Росія проти України. У нас також є конкретна інформація, що Росія націлюватиметься на конкретні групи населення України", – розповів Блінкен про плани Путіна.
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За словами держсекретаря США, наразі вже можна побачити конкретні ознаки підготовки провокацій проти України.
"Останні кілька днів Росія почала діяти так, щоб отримати виправдання війні. Це може бути якесь насильство проти України або якесь звинувачення проти української влади. Ми не знаємо точно, у якій формі це станеться. Наразі цей "барабанний бій" лише посилився. Ми чули і сьогодні ці звинувачення від деяких промовців від імені Росії" , – попередив американський представник.
"Ми попереджали український уряд про те, що все наближається, – резюмував Блінкен.
Ситуація
- 17 лютого на екстреному засіданні ООН представник США вимагав захистити Україну від агресії Москви.
- Президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну відбудеться найближчими днями .
- Українські експерти вважають, що обстріл дитячого садку у Станиці Луганській вранці 17 лютого є частиною плану Кремля щодо вторгнення в Україну.
- Міністерство оборони Великої Британії опублікувало свою карту вторгнення російських військ в Україну.
- "Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі 16 лютого.