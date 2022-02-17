Спочатку бомби, потім танки. США розкрили покроковий план вторгнення в Україну

В ООН Ентоні Блінкен розповів про плани Володимира Путіна

У Штатах давно знають, що чекати від Кремля / Колаж "Сьогодні"

Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які мають виправдати вторгнення Росії в нашу країну. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Києва.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

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План війни

"У відповідь на провокацію, яка буде сфабрикована на найвищому рівні Росії, звучатимуть вимоги щодо захисту етнічних росіян в Україні. Далі заплановано атаку. Російські ракети та бомби будуть скинуті на Україну. Будуть заглушені усі комунікації. Після цього російські солдати та танки підуть на ключові цілі, які вже були чітко визначені в планах. Ми думаємо, що ці цілі включають і столицю України Київ із населенням 2,8 млн осіб. І це не все, що планує Росія проти України. У нас також є конкретна інформація, що Росія націлюватиметься на конкретні групи населення України", – розповів Блінкен про плани Путіна.

За словами держсекретаря США, наразі вже можна побачити конкретні ознаки підготовки провокацій проти України.

"Останні кілька днів Росія почала діяти так, щоб отримати виправдання війні. Це може бути якесь насильство проти України або якесь звинувачення проти української влади. Ми не знаємо точно, у якій формі це станеться. Наразі цей "барабанний бій" лише посилився. Ми чули і сьогодні ці звинувачення від деяких промовців від імені Росії" , – попередив американський представник.

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"Ми попереджали український уряд про те, що все наближається, – резюмував Блінкен.

Ситуація