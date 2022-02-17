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"Обстрел детского сада – это часть плана Путина": стоит ли бояться начала войны из Станицы Луганской

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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17 февраля, 17:51
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За сутки количество обстрелов украинских позиций увеличилось в 6 раз
Артиллерийские удары специально наносятся по гражданским объектам, в том числе, детскому саду. Фото: коллаж "Сегодня"
Артиллерийские удары специально наносятся по гражданским объектам, в том числе, детскому саду. Фото: коллаж "Сегодня"

Обстановка на линии разграничения на Донбассе резко ухудшилась за последние сутки. По состоянию на 11 утра 17 февраля украинские позиции были обстреляны сепаратистами почти 30 раз, снаряды даже попали в детский сад, в котором находились дети. С чем связано новое обострение и не перерастет ли оно в полномасштабную войну?

Снаряды попали в детский сад

На Донбассе снова произошло нарушение "Режима тишины". 16 февраля боевики из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Снаряды попали в здание детского сада, в котором в это время находились дети.

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Снаряды попали в здание детского сада, в котором в это время находились дети. Фото: пресс-служба ООС
Снаряды попали в здание детского сада, в котором в это время находились дети. Фото: пресс-служба ООС

"По предварительным данным, трое работников детского сада получили контузии. Половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие", – сообщила пресс-служба Объединенных сил.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров – немедленно отреагировать на нарушение Россией Минских договоренностей.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", – написал Кулеба в Twitter.

Дмитрий Кулеба: "Мы призываем всех партнеров немедленно осудить серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России"
Дмитрий Кулеба: "Мы призываем всех партнеров немедленно осудить серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России" / Фото: Facebook

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За день количество обстрелов увеличилось в 6 раз

Отметим, что днем ранее на Донбассе зафиксировали пять обстрелов, а утром 17 февраля противник обстрелял украинские позиции 29 раз, из них 27 выстрелов было произведено из запрещенного Минскими договоренностями оружия. В частности, под обстрел артиллерии, минометов и станковых противотанковых гранатометов попали следующие населенные пункты:

  • Новотошковское:
  • Водяное;
  • Трудовское;
  • Старогнатовка;
  • Старый айдар;
  • Марьинка;
  • Южное;
  • Майорск;
  • Лобачево;
  • Новоселовка вторая;
  • Луанское;
  • Светдарск;
  • Троицкое;
  • Попасная;
  • Зайцево;
  • Невельское;
  • Шумы;
  • Повозвановка;
  • Майское;
  • Станица Луганская;
  • Авдеевка;
  • Пески

В результате действий врага один боец ВСУ получил ранения средней тяжести. Также пострадали двое гражданских.

"Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника", – сообщили в ООС.

Бойцы ВСУ открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника
Бойцы ВСУ открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника / Фото: Минобороны Украины

О том, что 17 февраля на линии боевого соприкосновения обострилась ситуация, также сообщают информационные ресурсы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Донецке заявили об обстрелах населенных пунктов:

  • Еленовка;
  • Сигнальное;
  • Поселок шахты "Трудовская"
  • поселок шахты Изотова;
  • поселок шахты им. Гагарина;
  • Петровское.

В Луганске заявили об обстрелах населенных пунктов:

  • Золотое-5;
  • Сокольники;
  • Веселенькое;
  • Нижнее Лозовое;
  • Новотошковское;
  • Донецкий.

Военый эксперт Олег Жданов уверен, что представители "ЛДНР" преподносят неверную информацию.

"Бойцы ВСУ имеют право отвечать на обстрелы противника только лишь огнем автоматов и пулеметов. Они не могут повредить здания на большом расстоянии", – объясняет Жданов.

Бойцы ВСУ имеют право отвечать на обстрелы противника только лишь огнем автоматов и пулеметов
Бойцы ВСУ имеют право отвечать на обстрелы противника только лишь огнем автоматов и пулеметов / Фото: Минобороны Украины

Почему началось обострение на Донбассе

Военный эксперт Якуб Войнаровский отмечает, что сепаратисты регулярно устраивают стрельбу на линии разграничения.

"Сегодняшнее увеличение интенсивности обстрелов это очередной этап плана Путина по дестабилизации ситуации на Донбассе и в Украине, в целом. Сначала была угроза вторжения, потом заявление о признании независимости "ЛДНР", теперь стрельба", – говорит "Сегодня" эксперт.

В то же время Войнаровский уверен, что обострение на Донбассе не приведет к полномасштабной войне с Украиной.

"Уверен, что этого нет в плане Путина", – говорит он.

Увеличение интенсивности обстрелов – это очередной этап плана Путина по дестабилизации ситуации в Украине
Увеличение интенсивности обстрелов – это очередной этап плана Путина по дестабилизации ситуации в Украине / Фото: ТАСС

С ним соглашается Олег Жданов.

"Войны в ближайшее время не будет. Обострением на Донбассе Путин пытается заставить Зеленского согласиться на выполнение Минских договоренностей. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Путиным заявил, что Украина уже готовит новый законопроект, в том числе о статусе Донбасса. Таким образом Путин пытается поторопить президента Украины. Артиллерийские удары наносятся по гражданским объектам, в том числе, детскому саду, чтобы вызвать большее раздражение украинского общества и недовольство президентом", – объясняет нам Жданов.

Олег Жданов: "Обострением на Донбассе Путин пытается заставить Зеленского согласиться на выполнение Минских договоренностей"
Олег Жданов: "Обострением на Донбассе Путин пытается заставить Зеленского согласиться на выполнение Минских договоренностей" / Фото: Facebook

Сайт "Сегодня" также получил эксклюзивный комментарий от источника в Минобороны Украины по поводу резкой эскалации ситуации.

"Сделана аналитика. Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей. Что за этим может последовать – вопрос к политикам. Кроме того, со стороны оккупантов рядом с линией фронта пока не наблюдается наращивание военной техники", – рассказали нам в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что Россия не только не отводит войска, но продолжает их переброску к границе с Украиной. За последние несколько дней переброшено еще 7000 военных,

Так же новости "Сегодня" информировали, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, атака на Украину может начаться в любой момент.

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