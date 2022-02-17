Цель – Киев. Блинкен объяснил, как армия РФ готовится зайти в столицу Украины

Госсекретарь США рассказал о планах России по вторжению

Энтони Блинкен предупредил о возможной атаке на Киев / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Россия наметила себе цели для захвата в Украине, среди которых есть и столица Киев.

"Эти цели включают столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 млн людей", — сказал Блинкен на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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По его словам, у США есть информация, которая указывает, что Россия будет нацелена на определенные группы населения.

Госсекретарь США отметил, что Штаты обо всем предупредили украинское правительство.

"Мы надеемся, что поделившись тем, что мы узнали, со всем миром, мы заставим Россию отказаться от войны и выбрать другой путь", — сказал Блинкен.

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Угроза вторжения России

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной были прогнозы, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Президент США Джо Байден заявил, что высок риск нападения России на Украину в ближайшие несколько дней.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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