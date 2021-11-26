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Объединить оппозицию и сесть за переговоры с Зеленским – предложение Авакова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 22:13
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Экс-глава МВД заявил, что необходимо действовать вместе при условии, если Россия начнет вторжение
Аваков считает, что в случае опасности, необходимо будет всем собраться и спасать страну / Коллаж "Сегодня"
Аваков считает, что в случае опасности, необходимо будет всем собраться и спасать страну / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае нападения войск РФ на Украину, необходимо будет немедленно собрать всю оппозицию за стол переговоров для совместной защиты страны. Политик подчеркнул, что в этот разговор должен включиться и президент Украины.

Об этом Арсен Аваков заявил в программе " Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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План действий

"Мы сделаем все, когда россияне нападут, если это произойдет. Мы соберем всю оппозицию за один стол и потребуем каждого из них договориться о главном: как мы будем защищать Украину. Мы договоримся очень быстро и от президента потом тоже будем требовать сесть за данный стол", – сказал Аваков во время программы "Свобода слова Савика Шустера".

Телеведущий Савик Шустер сделал уточнение, почему нужно собираться во время нападения России, а не раньше.

На что Арсен Аваков ответил: "Прекрасно, это можно сделать в данный момент. Но для этого должен быть лидер, визионер, а не эмоциональный молодой человек". В то же время экс-глава МВД отметил, что знает Владимира Зеленского как успешного менеджера, но при этом призвал его прекратить проявлять лишние эмоции.

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Опасность из России

  • Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину. Об этом заявил 26 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
  • Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что блицкрига против Украины не будет, но у Путина есть другой сценарий. По его словам, у хозяина Кремля менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов опровергает заявления о реальных угрозах на границе, в том числе и те, что поступают от нашей разведки.

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