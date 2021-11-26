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Нападет ли Россия и что наговорил Зеленский: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 ноября, 16:07
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Представителей власти снова не будет на эфире, зато придет Аваков

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" подведут итог большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, а также обсудят вероятность вторжения России в Украину.

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Также политики обсудят, как прошла неделя после опубликования расследования по "вагнергейту" – протесты под Офисом президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот медиа. Также разберутся, за чей же счет Ермак праздновал день рождения.

Гостями студии станут:

  • лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
  • министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021) Арсен Аваков;
  • внефракционный нардеп, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021) Дмитрий Разумков;
  • председатель СБУ (2003–2005), глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
  • старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов;
  • генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007) Святослав Пискун;
  • первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016–2019), генерал Сергей Кривонос.

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