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Об‘єднати опозицію і сісти за переговори із Зеленським – пропозиція Авакова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 22:13
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Екс-глава МВС заявив, що потрібно діяти разом за умови, якщо Росія почне вторгнення
Аваков вважає, що у разі небезпеки необхідно буде всім зібратися і рятувати країну / Колаж "Сьогодні"
Аваков вважає, що у разі небезпеки необхідно буде всім зібратися і рятувати країну / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у разі нападу військ РФ на Україну – потрібно негайно зібрати всю опозицію за стіл перемовин для спільного захисту країни. Політик наголосив, що в цю розмову повинен включитися і президент України.

Про це Арсен Аваков заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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"Ми зробимо все, коли росіяни нападуть, якщо це станеться… Ми зберемо всю опозицію за один стіл і поставимо вимогу кожному із них домовитися про головне: як ми будемо захищати Україну. Ми домовимося дуже швидко і від президента потім теж вимагатимемо сісти за цей стіл", – сказав Аваков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Телеведучий Савік Шустер зробив уточнення, чому потрібно збиратися під час нападу Росії, а не завчасно.

На що Арсен Аваков відповів: "Прекрасно, це можна зробити зараз. Але для цього має бути лідер, візіонер, а не емоційний юнак". Водночас, екс-глава МВС відзначив, що знає Володимира Зеленського як успішного менеджера, але при цьому закликав його припинити проявляти зайві емоції.

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Небезпека з Росії

  • На Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну. Про це заявив 26 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
  • Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій . За його словами, у господаря Кремля менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов спростовує заяви про реальні загрози на кордоні, у тому числі й ті, що надходять від нашої розвідки.

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