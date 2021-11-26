Об‘єднати опозицію і сісти за переговори із Зеленським – пропозиція Авакова

Екс-глава МВС заявив, що потрібно діяти разом за умови, якщо Росія почне вторгнення

Аваков вважає, що у разі небезпеки необхідно буде всім зібратися і рятувати країну / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у разі нападу військ РФ на Україну – потрібно негайно зібрати всю опозицію за стіл перемовин для спільного захисту країни. Політик наголосив, що в цю розмову повинен включитися і президент України.

Про це Арсен Аваков заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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"Ми зробимо все, коли росіяни нападуть, якщо це станеться… Ми зберемо всю опозицію за один стіл і поставимо вимогу кожному із них домовитися про головне: як ми будемо захищати Україну. Ми домовимося дуже швидко і від президента потім теж вимагатимемо сісти за цей стіл", – сказав Аваков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Телеведучий Савік Шустер зробив уточнення, чому потрібно збиратися під час нападу Росії, а не завчасно.

На що Арсен Аваков відповів: "Прекрасно, це можна зробити зараз. Але для цього має бути лідер, візіонер, а не емоційний юнак". Водночас, екс-глава МВС відзначив, що знає Володимира Зеленського як успішного менеджера, але при цьому закликав його припинити проявляти зайві емоції.

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Небезпека з Росії