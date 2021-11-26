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Чи нападе Росія і що наговорив Зеленський: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 16:07
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Представників влади знову не буде на ефірі, натомість прийде Аваков

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" підіб'ють підсумок великої пресконференції президента Володимира Зеленського, а також обговорять можливість вторгнення Росії в Україну.

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Також політики обговорять, як минув тиждень після опублікування розслідування з "вагнергейту" – протести під Офісом президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот медіа. Також розберуться, за чий рахунок Єрмак святкував день народження.

Гостями студії стануть:

  • лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016) Арсеній Яценюк;
  • міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021) Арсен Аваков;
  • позафракційний нардеп, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021 р.) Дмитро Разумков;
  • голова СБУ (2003–2005), голова партії "Сила та Честь" Ігор Смешко;
  • співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко;
  • старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005) Андрій Іларіонов;
  • генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007) Святослав Піскун;
  • перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019) генерал Сергій Кривоніс.

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