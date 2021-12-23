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Неожиданно. Зеленского вызывают в суд по делу Порошенко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
23 декабря, 14:42
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Пятый президент подал иск, в котором выдвинул требования к Зеленскому и журналистам
Порошенко хочет видеть Зеленского в суде. Коллаж "Сегодня"
Порошенко хочет видеть Зеленского в суде. Коллаж "Сегодня"

Президента Владимира Зеленского вызывают в Верховный суд по иску, который ранее подал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, на 28 февраля. Соответствующую повестку в суд опубликовал в Facebook адвокат пятого президента Украины Игорь Головань.

"Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Петра Порошенко к президенту Владимиру Зеленскому о признании бездеятельности противоправной и обязанность осуществить определенные действия", – говорится в повестке.

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Тем временем Telegram-канал Klymenko Time пишет, что речь идет об иске Порошенко к Зеленскому, в котором он требует, чтобы Bihus. info и президент Украины обнародовали все записи нашумевших "пленок Медведчука".

Что за пленки?

Ранее мы писали, что одни из последних записей журналисты Bihus.info обнародовали в мае. Судя по записи от 17 мая, Медведчук регулярно общался с Порошенко.

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24 мая в "прослушке" речь шла о том, как Медведчук получил трубопровод. На записи нардеп упоминал "главного" (возможно, речь шла о Порошенко).

В начале октября нардепу Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям (т.н. "Л/ДНР"). В записях СБУ идет речь о якобы содействии высшего руководства страны угольным схемам, которые приписывают куму Путина.

Порошенко тоже скоро ждет суд?

20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли и "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.

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Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.

Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.

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