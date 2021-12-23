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Несподівано. Зеленського викликають до суду у справі Порошенка

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
23 грудня, 14:42
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П'ятий президент подав позов, у якому висунув вимоги до Зеленського та журналістів
Порошенко хоче бачити Зеленського у суді. Колаж "Сьогодні"
Порошенко хоче бачити Зеленського у суді. Колаж "Сьогодні"

Президента Володимира Зеленського викликають до Верховного суду за позовом, який раніше подав лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, на 28 лютого. Відповідну повістку до суду опублікував у Facebook адвокат п’ятого президента України Ігор Головань.

"Верховний суд викликає вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Петра Порошенка до президента Володимира Зеленського про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії", – йдеться у повістці.

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Тим часом Telegram-канал Klymenko Time пише, що йдеться про позов Порошенка до Зеленського, в якому він вимагає, щоб Bihus. info та президент України оприлюднили всі записи гучних "плівок Медведчука".

Що за плівки?

Раніше ми писали, що одні з останніх записів журналісти Bihus.info оприлюднили у травні. Судячи з запису від 17 травня, Медведчук регулярно спілкувався з Порошенком.

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24 травня в "прослушці" йшлося про те, як Медведчук отримав трубопровід. На запису нардеп згадував "головного" (можливо, йшлося про Порошенка).

На початку жовтня нардепу Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичним організаціям (т.зв. "Л/ДНР"). У записах СБУ йдеться про нібито сприяння вищого керівництва країни вугільними схемами, які приписують куму Путіна.

Порошенко теж скоро чекає на суд?

20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т.зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

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Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.

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