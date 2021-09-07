"Насыщенный политический сезон" – какие законопроекты Рада рассмотрит осенью

Парламент будет работать в режиме пленарных заседаний 10 недель

Дмитрий Разумков: подготовка Госбюджета-2022 - главная задача Верховной Рады. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 7 сентября, началась шестая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва, которая продлится до 21 января 2022 года. Сайт "Сегодня" выяснил, что за вопросы планируют рассмотреть нардепы и какие законопроекты могут принять этой осенью.

Насыщенный сезон

Календарный план проведения шестой сессии предусматривает, что десять недель парламент будет работать в режиме пленарных заседаний, шесть недель отведено для работы народных депутатов в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) и четыре недели – для работы с избирателями.

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Первый заместитель главы фракции, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что новый политический сезон будет насыщенным.

"Главное, чтобы все работали эффективно, а оппозиция не блокировала работу поправочным спамом", – заявил он.

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На осень Рада запланировала рассмотреть ряд важных вопросов, основные из которых:

Подготовка к отопительному сезону

Госбюджет-2022

Пакет МВФ

Пенсии

Прожиточный минимум

Налоги

Деолигархизаця

Земельная реформа

Децентрализация и местные референдумы

Образование

Реформа СБУ

Закон об обороте оружия (возможно)

Подготовка к отопительному сезону

Как отметил Корниенко, сегодня Россия шантажирует Европу и провоцирует рекордный рост цены на газ, а Украина импортирует газ именно из Европы, поэтому следует готовиться к различным сценариям.

"Чиновники должны сделать все необходимое, чтобы наша страна прошла этот зимний сезон без проблем", – сказал глава партии "Слуга народа".

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Александр Корниенко: следует готовиться к различным сценариям / Фото: Facebook

Госбюджет-2022

В середине сентября депутаты хотят рассмотреть проект государственного бюджета на следующий год. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, подготовка Госбюджета-2022 – главная задача Верховной Рады.

"До 15 сентября Верховная Рада Украины ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем концентрировать свое внимание именно на нем", – сказал он.

"Ожидаем, что чиновники предусмотрят в нем расходы на субсидии, рост минимальной зарплаты, увеличат расходы на медицину, образование и национальную оборону, на реализацию судебной реформы, модернизацию нашей армии", – добавил Корниенко.

Пакет МВФ

Также приоритетом работы депутатов на первую неделю будет пакет МВФ, состоящий из четырех законопроектов о банковском законодательстве.

"Нам надо успеть, потому что приедет миссия, до 14 сентября у нас дедлайн по макрофинансовой помощи. 600 млрд нам надо получить, поэтому это будет приоритетом", – объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк: надо успеть до приезда миссии / Фото: Facebook

Пенсии

В течение шестой сессии депутаты планируют заняться вопросом индексации пенсий и утвердить пакет решений для запуска накопительной пенсионной системы. Если соответствующие законопроекты будут приняты, система может заработать в 2023-2024 годах.

Прожиточный минимум

Депутаты хотят рассмотреть законопроект о прожиточном минимуме.

"За него проголосовали в первом чтении, и я бы хотел, чтобы смогли поднять необходимый прожиточный минимум в два раза. То есть если, прожиточный минимум был чуть более 2000 гривен, то будет более 5000 гривен. Следующим шагом будет приравнять пенсию к прожиточному минимуму", – отметил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

Александр Качура: я бы хотел, чтобы смогли поднять необходимый прожиточный минимум в два раза / Фото: Facebook

Налоги

Как отметил Корниенко, с прошлой сессии у парламентариев остался пакет "долгов" – законопроекты, которые не успели принять до летних каникул.

"Прежде всего это законопроект № 5600 – о новой системе налогообложения, честной для всех участников рынка", – сказал он.

Напомним, что данный законопроект касается увеличения налогов на алкоголь и сигареты. А также этот законопроект предусматривает более жесткие меры по взысканию налоговых долгов. Раньше, допустим, у должника была возможность самому определять сумму, которую он будет вносить в счет погашения долга. Теперь же планируется, что фискалы смогут этот долг взыскать самостоятельно. Подобные ужесточения типичны для пост-кризисного периода. Но разумеется они вызвали шквал критики.

В частности, бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Союзом Украинской Предпринимателей, заявило, что глубоко обеспокоено данной инициативой, так как в период экономического кризиса такой закон может углубить кризисные явления в экономике Украины и уменьшить налоговые поступления в бюджет.

Как отметили в ЕБА, законопроект №5600 увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес.

Деолигархизаця

Также нерешенным остался вопрос законопроекта о деолигархизации (№ 5599), в который уже внесли 1257 поправок.

"Здесь мы предлагаем систему критериев, чтобы отделять крупный бизнес от олигархических структур. Пусть они занимаются крупным бизнесом, никто не против, но надо честно платить налоги в бюджет страны", – объяснил Корниенко.

В то же время во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорят, что не будут поддерживать законопроект, так как считают такую борьбу фиктивной и избирательной.

Земельная реформа

Депутаты рассмотрят закон о возмещении процентов, чтобы фермеры могли брать кредиты на покупку земли.

Децентрализация и местные референдумы

Нардепы планируют внести в зал закон о местных референдумах, который должен помочь развитию общин и одновременно защитить от сепаратизма и других негативных явлений.

Образование

Парламентарии должны рассмотреть пакет образовательных законопроектов: про изменение подхода к формированию бюджетных мест в ВУЗах, научные парки и про военное образование, а также антиплагиаторские законопроекты № 3758 и № 5461.

Реформа СБУ

Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект №3196-д "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" в сентябре. Об этом рассказала глава подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

В частности, законопроектом предлагается ликвидировать спецподразделения СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскной виды деятельности Службы. При этом СБУ предлагается предоставить возможность блокировать участие отдельных партий в выборах.

Ирина Верещук: закон о СБУ могут рассмотреть в сентябре / Фото: Facebook

Закон об обороте оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине.

"У нас отсутствует закон, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", – заявил Монастырский, выразив надежду на то, что осенью состоится повторное голосование в Раде.

Денис Монастырский: Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, в течение 5-й сессии ІХ созыва (с февраля по июль 2021 г.) народные избранники приняли 10 аграрных законопроектов, которые были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроекты, которые не успели принять во время 5-й сессии, будут рассмотрены во время следующей сессии или же только отправятся на подпись президенту.

Как сообщали новости "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что Рада может рассмотреть отставки в Кабмине в конце сентября.

В свою очередь Разумков ответил на вопрос, будут ли досрочные выборы. Глава парламента Украины считает, что коалиция способна дальше работать.