В Раде выстроилась очередь из журналистов, первый пришел в 6 утра: что там происходит (фото)

Ловить депутатов для комментариев на выходе из сессионного зала можно будет только в одном месте

/ Фото: Сегодня

Сегодня вместе с шестой сессией Верховной Рады открываются и кулуары парламента для журналистов, но в ограниченном количестве. Соответствующее распоряжение подписал глава ВР Дмитрий Разумков. Уже с самого утра там выстроилась очередь из представителей СМИ.

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В распоряжении указывается, что в кулуары на втором этаже будут пускать не более 40 журналистов, В ложу прессы в сессионном зале – не более 30, в пресс-центр на третьем этаже – 120 человек.

В кулуары на втором этаже допускаются не более одной съемочной группы (до 2 человек) от телеканалов, от информагентств (в том числе фотокорреспондентов) – до 2 человек, от других изданий – по одному человеку.

Как пишет Страна.ua, уже с самого утра сегодня в парламенте выстроилась большая очередь из журналистов, которые хотели попасть в кулуары на втором этаже, а первый человек занял очередь вообще в 6 часов утра. Пропускают туда в порядке живой очередь: 22 человека от телеканалов, 18 –фотографы и другие СМИ.

Журналисты пытаются попасть в кулуары. Фото: Страна.ua

Также отмечается, что журналисты будут иметь доступ только к одному из трех выходов из сессионного зала – со стороны ОПЗЖ (синяя стрелка).

Журналисты будут "дежурить" у правого выхода из зала. Фото: Страна.ua

СМИ не пускали в кулуары полтора года

В марте прошлого года Разумков закрыл журналистам доступ в кулуары парламента из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что временные ограничения будут действовать до 3 апреля, однако из-за ситуации с COVID-19 в стране их продлевали.

Согласно решению Разумкова, журналисты могли работать в Раде исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.

Глава парламента Дмитрий Разумков накануне говорил, что в Раде сегодня аккредитовано больше 3 тыс. человек. Объективно за этот промежуток времени одновременно максимально было 120, в ежедневном режиме – около 80 журналистов, которые по очереди находились в стенах Верховной Рады.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что Рада может рассмотреть отставки в Кабмине в конце сентября.

В свою очередь Разумков ответил на вопрос, будут ли досрочные выборы. Глава парламента Украины считает, что коалиция способна дальше работать.