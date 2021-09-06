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Будут ли досрочные выборы? Рассказал Разумков

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 сентября, 16:51
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Глава парламента Украины считает, что коалиция способна дальше работать
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что нет оснований для роспуска парламента / Коллаж "Сегодня"
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что нет оснований для роспуска парламента / Коллаж "Сегодня"

Оснований для роспуска Верховной Рады нет. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, 6 сентября.

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"В статье 90 Конституции Украины четко предусмотрены основания досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины, среди которых есть и не сформирована коалиция. Сегодня коалиция есть, и думаю, что с этим ни у кого не возникает вопросов", – подчеркнул Разумков.

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Конституция Украины предусматривает такие основания для досрочного прекращения полномочий парламента:

  • в течение одного месяца не сформирована коалиция;
  • в течение 60-ти дней со дня отставки Кабинета Министров не сформирован новый состав правительства;
  • невозможно провести пленарное заседание в течение 30 дней одной очередной сессии.

Работает и будет работать

Дмитрий Разумков отметил, что ни разу за каденцию Верховной Рады Украины этого созыва не было прецедента, когда парламент не мог собраться для пленарного заседания в течение 30 дней.

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"Для того, чтобы не было даже манипуляций, есть разъяснение Конституционного Суда Украины от 19 мая 2004 года, где четко определено, что означает "не смогла начать свою работу", – отметил он.

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У президента Украины Владимира Зеленского есть формальные обстоятельства роспуска парламента, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако оснований для таких действий нет.

Другого мнения премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк. Недавно он заявлял, что на сегодняшний день из-за падения рейтинга правящей партии есть формальные основания для роспуска парламента.

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