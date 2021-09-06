Будут ли досрочные выборы? Рассказал Разумков

Оснований для роспуска Верховной Рады нет. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, 6 сентября.
"В статье 90 Конституции Украины четко предусмотрены основания досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины, среди которых есть и не сформирована коалиция. Сегодня коалиция есть, и думаю, что с этим ни у кого не возникает вопросов", – подчеркнул Разумков.
Конституция Украины предусматривает такие основания для досрочного прекращения полномочий парламента:
- в течение одного месяца не сформирована коалиция;
- в течение 60-ти дней со дня отставки Кабинета Министров не сформирован новый состав правительства;
- невозможно провести пленарное заседание в течение 30 дней одной очередной сессии.
Работает и будет работать
Дмитрий Разумков отметил, что ни разу за каденцию Верховной Рады Украины этого созыва не было прецедента, когда парламент не мог собраться для пленарного заседания в течение 30 дней.
"Для того, чтобы не было даже манипуляций, есть разъяснение Конституционного Суда Украины от 19 мая 2004 года, где четко определено, что означает "не смогла начать свою работу", – отметил он.
У президента Украины Владимира Зеленского есть формальные обстоятельства роспуска парламента, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако оснований для таких действий нет.
Другого мнения премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк. Недавно он заявлял, что на сегодняшний день из-за падения рейтинга правящей партии есть формальные основания для роспуска парламента.