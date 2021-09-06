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Осенью Рада может принять закон об обороте оружия

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Выпускающий редактор Сегодня Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 сентября, 12:08
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Глава МВД Денис Монастырский – один из соавторов законопроекта, считает, что такой закон необходим
Денис Монастырский: "Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим". Фото: коллаж "Сегодня"
Денис Монастырский: "Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим". Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Верховная Рада Украины в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

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"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", – рассказал Монастырский.

Он выразил надежду на то, что депутаты в ближайшие месяцы поддержат законопроект.

Осенью может быть повторное голосование

"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", – отметил глава МВД.

Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.

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При этом Монастырский подчеркнул: "я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов".

  • Тема легализации огнестрельного оружия в Украине – одна из тех, которые постоянно всплывают в информационном пространстве и в отечественном политикуме. Новый политический сезон не обошелся без законопроекта, который должен урегулировать все вопросы, связанные с оружием.
  • Сайт "Сегодня" разбирался, что предлагают в проекте закона об оружии, какие изменения грядут и насколько этот вопрос актуален сейчас.

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