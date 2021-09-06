Рада может рассмотреть отставки в Кабмине в конце сентября – Арахамия

Фракция "Слуга народа" летом подготовила "внутренний рейтинг" всех членов Кабмина путем опроса депутатов, в конце месяца могут последовать ротации

Давид Арахамия рассказал о возможных ротациях в Кабмине осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины в конце сентября 2021 года.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Отставки, по времени – это где-то в конце сентября, последняя декада", – сказал он.

Арахамия рассказал, что на протяжении лета фракция подготовила "внутренний рейтинг" всех членов Кабмина путем опроса депутатов.

При этом он отметил, что нецелесообразно называть фамилии кого-либо из "лидеров и аутсайдеров" этого рейтинга, чтобы министра не "перестали слушаться" подчиненные, поскольку тогда может возникнуть угроза остановки работы министерства на две-три недели.

"Если сегодня мы назовем любую фамилию, завтра его уже перестанут слушаться в министерстве... Мне кажется, что это – такие вот преждевременные заявления – мешает государственному управлению", – подчеркнул Арахамия.

Отметим, на прошлой неделе появилась информация, якобы Верховная Рада Украины может в ближайшие несколько месяцев отправить в отставку трех министров – министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

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Напомним, 21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

Мы также сообщали, что 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию.