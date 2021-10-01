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Надо было просто вырубить! – на российском ТВ истерика из-за YouTube

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 октября, 14:23
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Российские пропагандисты никак не угомоняться, они продолжают обсуждать инцидент вокруг RT
Симоньян снова прокомментировала удаление YouTube немецких каналов RT. Фото: коллаж "Сегодня"
Симоньян снова прокомментировала удаление YouTube немецких каналов RT. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный редактор российского пропагандистского канала Маргарита Симоньян, после удаления немецких каналов RT, пожаловалась на YouTube и заявила, что боролась с ним лет 10. По ее словам, изначально нужно было пользоваться российскими платформами, а все остальные закрыть.

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов в РФ.

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"Rutube обгонял YouTube по аудитории у нас в России и все было замечательно. И тогда нам ничего не мешало просто вырубить YouTube. Никто бы особо не заметил. Какая разница, там или там. Если это был такой же по качеству, совершенно сравнимый, по аудитории выше продукт", – сказала Симоньян.

Также она заявила, что удаление без возможности восстановления немецких каналов RT – это объявление информационной войны России.

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О ситуации вокруг RT

После общенациональных выборов в Германии видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT (ранее – Russia Today). Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Объяснили такой шаг распространением ложной информации о коронавирусе.

А вот главный редактор российского пропагандистского канала Маргарита Симоньян считает, что это было сделано из-за критики телеканалами избирательного процесса в ФРГ.

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