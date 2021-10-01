Треба було просто вирубити! – на російському ТБ істерика через YouTube

Російські пропагандисти ніяк не вгамуються, вони продовжують обговорювати інцидент навколо RT

Симоньян знову прокоментувала видалення YouTube німецьких каналів RT. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний редактор російського пропагандистського каналу Маргарита Симоньян, після видалення німецьких каналів RT, поскаржилася на YouTube і заявила, що боролася з ним років 10. За її словами, від самого початку потрібно було користуватися російськими платформами, а всі інші закрити.

Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів в РФ.

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"Rutube обганяв YouTube по аудиторії у нас в Росії і все було чудово. І тоді нам нічого не заважало просто вирубати YouTube. Ніхто б особливо не помітив. Яка різниця, там або там. Якщо це був такий же за якістю, абсолютно можна порівняти, по аудиторії вище продукт", – сказала Симоньян.

Також вона заявила, що видалення без можливості відновлення німецьких каналів RT – це оголошення інформаційної війни Росії.

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Про ситуацію навколо RT

Після загальнонаціональних виборів у Німеччині відеохостинг YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали RT (раніше – Russia Today). Йдеться про RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Пояснили це поширенням неправдивої інформації про коронавірус.

А ось головна редакторка російського пропагандистського каналу Маргарита Симоньян вважає, що це було зроблено через критику телеканалами виборчого процесу в ФРН.

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