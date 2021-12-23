На Банковой ответили на приглашение Зеленского в суд к Порошенко

В ОП ничего не знают про повестку главе государства

Офис президент подготовит ответ, когда получит повестку / Фото: Коллаж: Сегодня

Президента Владимира Зеленского вызывают на судебное заседание, однако повестка в Офис президента еще не поступала. Об этом заявили Суспільному в ОП.

"Повестка не поступила, ответ будет, когда официально ее получим", – говорится в сообщении.

Повестку на допрос Зеленскому в Верховный Суд обнародовал адвокат пятого президента Украины Игорь Голований в Facebook.

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В ней идет речь о том, что главу государства Владимира Зеленского на 28 февраля вызывают в Верховный суд по иску, который ранее подал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

В чем обвиняют Зеленского

27 октября Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого Президента, Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому относительно так называемых "пленок Бигуса". Порошенко потребовал от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.

Кроме того, 23 декабря народные депутаты от партии "Европейская солидарность" подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением.

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"Угольное дело" Порошенко