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На Банковой ответили на приглашение Зеленского в суд к Порошенко

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 декабря, 19:23
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В ОП ничего не знают про повестку главе государства
Офис президент подготовит ответ, когда получит повестку
Офис президент подготовит ответ, когда получит повестку / Фото: Коллаж: Сегодня

Президента Владимира Зеленского вызывают на судебное заседание, однако повестка в Офис президента еще не поступала. Об этом заявили Суспільному в ОП.

"Повестка не поступила, ответ будет, когда официально ее получим", – говорится в сообщении.

Повестку на допрос Зеленскому в Верховный Суд обнародовал адвокат пятого президента Украины Игорь Голований в Facebook.

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В ней идет речь о том, что главу государства Владимира Зеленского на 28 февраля вызывают в Верховный суд по иску, который ранее подал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

В чем обвиняют Зеленского

27 октября Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого Президента, Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому относительно так называемых "пленок Бигуса". Порошенко потребовал от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.

Кроме того, 23 декабря народные депутаты от партии "Европейская солидарность" подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением.

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"Угольное дело" Порошенко

  • Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Политика вызвали в ГБР на 23 декабря для вручения ходатайства о мере пресечения. Хотя прокуроры еще не определились, какую именно меру пресечения будут просить у суда.
  • Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
  • Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело против пятого президента Украины Петра Порошенко не вызовет никаких протестных настроений в обществе

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