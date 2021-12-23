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Депутаты подали заявление о госизмене Зеленского – что "вешают" на президента

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 декабря, 11:51
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Зеленского парламентарии считают виновным в энергетическом кризисе в Украине
Зеленского обвиняют в том, что Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у России
Зеленского обвиняют в том, что Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у России / Фото: Коллаж: Сегодня

Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Главу государства нардепы считают виновным в энергетическом кризисе в Украине.

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"При каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора", – говорится в заявлении.

Отмечается, что заявление они направили уже в Офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины.

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Там говорится, что со вступлением в должность президента Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий.

"Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло- и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной — Республики Беларусь", — добавили там.

В ЕС утверждают, что за время президентства Зеленского около 4 млрд долларов было потрачено на уголь из России и Беларуси, а также на закупку электроэнергии из этих стран.

"Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из Российской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию. Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения", — убеждены депутаты.

В ЕС заявили, что указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена)

ч. 3 ст. 258−5 (Финансирование терроризма), в части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины"

ч. 3 ст. 255 УК Украины (Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения)

Подозрение Порошенко

  • В мае журналисты проекта Bihus.Info опубликовали первую часть расследования, в основу которого положены записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. В разговорах с ними Медведчук неоднократно ссылается на то, что вести переговоры и играть роль посредника ему поручили президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин. Однако записей разговоров ни с Порошенко, ни с Путиным в материале нет.
  • 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ЛНР"/"ДНР".
  • В тот же день глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к этому делу.
  • 12 ноября СБУ сообщила о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину, которому тоже приписывают "схематоз" с углем и преступные приказы.
  • 17 декабря Петр Порошенко проигнорировал просьбу следователей Государственного бюро расследований получить повестку на допрос в деле о торговле углем с ОРДЛО и сбежал от них на автомобиле, выкрикивая слова, очень похожие на ненормативную лексику.
  • 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене, а также повторно вызвали в Государственное бюро расследований для вручения ходатайства о мере пресечения. Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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