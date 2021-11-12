Дело на 200 миллионов. СБУ сообщила о подозрении экс-министру энергетики

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014-го по 2016 год. В пресс-службе СБУ фамилия министра не упоминается, однако в указанный период этот пост занимал Владимир Демчишин.
Подозрение сообщили по ст. 258-3 (содействие террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
"Следствием установлено, что должностное лицо в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР", – говорится в сообщении.
Сообщается, что министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной компании заключить несколько соглашений с представителями самопровозглашенных "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.
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Такие действия министра привели к тому, что в распоряжение главарей боевиков поступило более 200 млн грн.
В настоящее время Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства. Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.
Кто может быть виноват
- Демчишин не единственный подозревается в спонсировании боевиков. 8 октября 2021 года нардепу Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.
- Нынешний народный депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
- Всего в течение 2015 года организациям "ЛНР" и "ДНР" было перечислено, обналичено и распределено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме.
- В феврале этого года журналисты опубликовали запись разговора, на котором голоса, похожие на Медведчука и Суркова, обсуждали организацию торговли углем в ОРДЛО в 2014 году.