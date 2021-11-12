Дело на 200 миллионов. СБУ сообщила о подозрении экс-министру энергетики

В результате действий экс-министра в распоряжение боевиков поступило более 200 млн грн

Демчишину вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014-го по 2016 год. В пресс-службе СБУ фамилия министра не упоминается, однако в указанный период этот пост занимал Владимир Демчишин.

Подозрение сообщили по ст. 258-3 (содействие террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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"Следствием установлено, что должностное лицо в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР", – говорится в сообщении.

Сообщается, что министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной компании заключить несколько соглашений с представителями самопровозглашенных "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Такие действия министра привели к тому, что в распоряжение главарей боевиков поступило более 200 млн грн.

В настоящее время Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства. Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.

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Кто может быть виноват