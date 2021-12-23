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На Банковій відповіли на запрошення Зеленського до суду по справі Порошенка

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 грудня, 19:23
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В ОП нічого не знають про повестку глави держави
Офіс президент підготує відповідь, коли буде повістка
Офіс президент підготує відповідь, коли буде повістка / Фото: Колаж: Сьогодні

Президента Володимира Зеленського викликають на судове засідання. Проте повістка в Офіс президента ще не надходила. Про це заявили Суспільному у ОП.

"Порядок денний не надійшов, відповідь буде, коли офіційно її отримаємо", – йдеться в повідомленні.

Повістку на допит Зеленському до Верховного Суду оприлюднив адвокат п'ятого президента України Ігор Голований Facebook .

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У ній йдеться про те, що главу держави Володимира Зеленського на 28 лютого викликають у Верховний суд за позовом, який раніше подав лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

У чому звинувачують Зеленського

27 жовтня Велика Палата Верховного Суду зобов'язала розглянути позовну заяву п'ятого Президента Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо так званих "плівок Бігуса". Порошенко зажадав від Володимира Зеленського та Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді.

Крім того, 23 грудня народні депутати від партії "Європейська солідарність" подали до правоохоронних органів заяву про здійснення державної зради та фінансуванні тероризму президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням.

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"Вугільна справа" Порошенко

  • Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Політика викликали до ДБР на 23 грудня для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід будуть просити у суду.
  • Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну . Наразі він знаходиться у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
  • Президент України Володимир Зеленський упевнений, що справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка не викличе жодних протестних настроїв у суспільстві

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