"Мы скидывались, но не на самолет": "слуги народа" уже в Трускавце (видео)

Депутаты рассказали, почему решили добираться именно поездом, собирали ли в вагоне подписи за отставку Разумкова и чего ждут в Трускавце

Депутаты высадились с поезда, пообщались с журналистами и разъехались по отелям. Коллаж "Сегодня"

Поезд депутатов "Слуги народа" уже прибыл в Трускавец, и народные избранники разъехались по отелям. Они утверждают – за все будут платить сами. Нардепы поделились впечатлениями от поездки и рассказали, что будет дальше.

Нардеп Татьяна Циба

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"Доехали нормально. Хочу подчеркнуть, что мы ехали на поезде за свой счет. Нам помогли организованно забронировать места (в отелях), но мы также сами оплачиваем свое проживание".

Нардеп Алексей Жмеренецкий

"Мы не выбрали самолет, потому что очень важно поддержать корпоративный дух. Реально в каждом купе обсуждалась какая-то реформа".

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Он тоже подтвердил, что "слуги" сами за все платят.

"Мы скидывались. Деньги заносили в наш секретариат. Централизованно покупали билеты, но за свой счет. Сейчас, я так понимаю, мы будем оплачивать отель. Номера забронированы".

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Нардеп Егор Чернев

"Есть три варианта отелей, но пока не знаю … Пока что, кроме программы, я не видел других форматов. У нас есть внутренние вопросы, которые должны быть решены. Посмотрим, возможно, будут кадровые вопросы".

Также депутат отметил, что возможно в Трускавец еще приедет генпрокурор Ирина Венедиктова, а касательно отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова сказал, что не видел, чтобы в поезде собирались подписи.

Евгений Брагар

"Распределял секретариат фракции. Мне прислали, что я должен поселиться в (отеле) "Mirotel", – сказал он, отвечая на вопрос о заселении в Трускавце.

Отметим, что "слуги" заселились в Rixos Prykarpattya еще утром, но журналистов туда до сих пор не пускают, хотя именно в этом отеле находится пресс-центр. Охрана сказала прессе подождать до 14:00, а пресс-центр начинает работу в 15:00.

Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.