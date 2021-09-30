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Поезд уехал: Слуги народа отправились с чемоданами в Трускавец (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 сентября, 21:40
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"Укрзализныця" подала для народных депутатов новенькие вагоны
"Слуг" разместят в отеле Rixos / Коллаж "Сегодня"
"Слуг" разместят в отеле Rixos / Коллаж "Сегодня"

Вечером 30 сентября депутаты провластной фракции "Слуга народа" отправились в Трускавец, где 1-2 октября состоится мероприятие под названием "большая фракция".

Депутаты дружно прибыли на первую платформу Центрального вокзала Киева и разошлись по прицепным новеньким вагонам повышенной комфортности.

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Народные депутаты в ожидании своего поезда/Фото "Сегодня"
Народные депутаты в ожидании своего поезда/Фото "Сегодня"

Перрон в это время охраняли усиленные наряды бойцов Нацгвардии.

Депутаты "Слуги народа" отправились в Трускавец/Видео "Сегодня"
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Как сообщила в своем Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, на совещании в Трускавце будут такие темы:

  • обсуждение стратегии власти на следующий год;
  • обсуждение достижений за прошедшие два года;
  • план законопроектных работ.

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"Слугам" готовят Rixos

Как стало известно PavlovskyNEWS, в Трускавце "Слуг народа" поселят в отелях Rixos, "Миротель" и "Лесная песня". Их трансфер будет организовываться в отель Rixos. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 тыс. грн, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

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