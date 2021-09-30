Поезд уехал: Слуги народа отправились с чемоданами в Трускавец (видео)

Вечером 30 сентября депутаты провластной фракции "Слуга народа" отправились в Трускавец, где 1-2 октября состоится мероприятие под названием "большая фракция".
Депутаты дружно прибыли на первую платформу Центрального вокзала Киева и разошлись по прицепным новеньким вагонам повышенной комфортности.
Перрон в это время охраняли усиленные наряды бойцов Нацгвардии.
Как сообщила в своем Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, на совещании в Трускавце будут такие темы:
- обсуждение стратегии власти на следующий год;
- обсуждение достижений за прошедшие два года;
- план законопроектных работ.
"Слугам" готовят Rixos
Как стало известно PavlovskyNEWS, в Трускавце "Слуг народа" поселят в отелях Rixos, "Миротель" и "Лесная песня". Их трансфер будет организовываться в отель Rixos. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 тыс. грн, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.