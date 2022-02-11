США ответили на военные маневры России в Черном и Азовском морях

Посольство США в Украине заявило о российской экономической войне против Украины из-за блокады Россией судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом военно-морских учений.
"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
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Морская блокада
Россия планирует перекрыть значительную часть акватории в Черном и Азовском море, а также в Керченском проливе, для проведения военно-морских учений. Она направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов.
Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".
МИД Украины в связи с этим выразил решительный протест.
"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", – говорится в сообщении министерства.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что выездное заседание Совета в Харькове 11 января будет посвящено действиям России в море.
Угроза нападения на Украину
- В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года и показал возможные сценарии наступления российских войск.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и оправдать этим свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.