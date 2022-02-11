США відповіли на військові маневри Росії у Чорному та Азовському морях

Американські дипломати назвали те, що відбувається, економічною війною

/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Посольство США в Україні заявило про російську економічну війну проти України через блокаду Росією судноплавства у Чорному та Азовському морях під приводом військово-морських навчань.

"Російська економічна війна проти України продовжується. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному й Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, які необхідні для економіки України", – йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

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Морська блокада

Росія планує перекрити значну частину акваторії в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці, для проведення військово-морських навчань. Вона направила до Чорного моря шість десантних кораблів Північного та Балтійського флотів.

Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

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МЗС України у зв'язку з цим висловило рішучий протест.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торговельного, що може спричинити складні економічні та соціальні наслідки, передусім для портів України" , – йдеться у повідомленні міністерства.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що виїзне засідання Ради у Харкові 11 лютого буде присвячене діям Росії у морі.

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Загроза нападу на Україну