РФ влаштувала Україні нову морську блокаду – жорстка реакція Києва

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань. У зв'язку з цим МЗС висловило рішучий протест.
Про це йдеться у заяві відомства.
"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торговельного, що може спричинити складні економічні та соціальні наслідки, передусім для портів України", – йдеться у повідомленні.
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Подібні агресивні дії РФ як частина її гібридної війни проти України є неприпустимим.
"Вони демонструють неприкриту зневагу до норм та принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права" , – наголошується в заяві.
Зазначається, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.
Що відомо?
Росія направила до Чорного моря шість десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів Російської Федерації. Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії агресора схожі на "морську блокаду українських портів".
Своєю чергою, помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк зазначила, що з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують знаходження кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу українських кордонів.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна.
- Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України. Він також розповів про безпеку всередині держави та біля її кордонів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.