РФ влаштувала Україні нову морську блокаду – жорстка реакція Києва

Подібні агресивні дії неприпустимі, зазначили у МЗС

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань. У зв'язку з цим МЗС висловило рішучий протест.

Про це йдеться у заяві відомства.

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"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торговельного, що може спричинити складні економічні та соціальні наслідки, передусім для портів України", – йдеться у повідомленні.

Подібні агресивні дії РФ як частина її гібридної війни проти України є неприпустимим.

"Вони демонструють неприкриту зневагу до норм та принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права" , – наголошується в заяві.

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Зазначається, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.

Що відомо?

Росія направила до Чорного моря шість десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів Російської Федерації. Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії агресора схожі на "морську блокаду українських портів".

Своєю чергою, помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк зазначила, що з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують знаходження кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу українських кордонів.

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Загроза вторгнення РФ в Україну