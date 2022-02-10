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"Неприкрытое пренебрежение": жесткая реакция Киева на новую морскую блокаду от РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 13:01
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Подобные агрессивные действия недопустимы, отметили в МИД
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. В с этим МИД выразило решительный протест.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", – говорится в сообщении.

Подобные агрессивные действия РФ как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права, в частности Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", – подчеркивается в заявлении.

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Отмечается, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Что известно?

Россия направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов Российской Федерации. Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия агресора похожи на "морскую блокаду украинских портов".

В свою очередь помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что с начала агрессии России пограничники Украины постоянно фиксируют нахождение кораблей Черноморского флота РФ недалеко от украинских границ.

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Угроза вторжения РФ в Украину

  • 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
  • Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Путин собрал 100-тысячную армию возле Украины. Он также рассказал о безопасности внутри государства и у его границ.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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