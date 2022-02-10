"Неприкрытое пренебрежение": жесткая реакция Киева на новую морскую блокаду от РФ

Подобные агрессивные действия недопустимы, отметили в МИД

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. В с этим МИД выразило решительный протест.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", – говорится в сообщении.

Подобные агрессивные действия РФ как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права, в частности Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", – подчеркивается в заявлении.

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Отмечается, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Что известно?

Россия направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов Российской Федерации. Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия агресора похожи на "морскую блокаду украинских портов".

В свою очередь помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что с начала агрессии России пограничники Украины постоянно фиксируют нахождение кораблей Черноморского флота РФ недалеко от украинских границ.

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