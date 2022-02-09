Нова небезпека з півдня. У Мережі заговорили про блокаду РФ Чорного та Азовського морів

Експерт прикріпив карту, де вказано заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

Про це написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Потрібно зупинити"

"Не хочемо жодної паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо... Потрібно зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не потрібне тому, що при Слово "блокада" першими змінюватимуть свої плани судновласники... Потрібно об'єднати всі зусилля", – сказав Клименко.

Також він прикріпив до посту карту, на якій зазначені заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань:

"Починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Жодних коридорів для проходу торгових суден не передбачено (такого за останні 8 років не було). Чорне море в північно-західній частині перекривається до кордону територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю".

Фото – Інститут Чорноморських стратегічних досліджень.

Що кажуть прикордонники

Помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк наголосила, що з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують знаходження кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу українських кордонів.

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Також вона заявила, що є психологічний тиск з боку РФ.

Загроза з боку Росії

2021 року РФ зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року.

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

Нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, що засуджує будь-які спроби силою змінити статус-кво України

Нагадаємо, у Кремлі розповіли, яким чином можна добитися деескалації ситуації в Україні. Для цього потрібне виконання низки умов, заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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