Загроза вторгнення в Україну: у Росії запропонували "швидкий" шлях деескалації

У МЗС РФ зажадали припинити навчання з НАТО та вивезти західну зброю

Захарова назвала російські умови для деескалації / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Кремлі розповіли, яким чином можна досягти деескалації ситуації в Україні. Для цього потрібне виконання низки умов, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше постачені Києву озброєння за межі українській території", – сказала Захарова.

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Захаровій не сподобалося, що напередодні на всій території України розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних сил.

"У ході цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar", – розповіла вона.

На думку Захарової, НАТО також необхідно відмовитись від політики "відкритих дверей" для забезпечення безпеки. Вона заявила, що Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу.

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Загроза російської агресії

Росія стягує війська до кордону з Україною — неподалік від нього вже накопичилася більш ніж 100-тисячна армія.

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

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Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

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