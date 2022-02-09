Новая опасность с юга. В Сети заговорили о блокаде РФ Черного и Азовского морей

Эксперт прикрепил карту, где указаны заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".

Об этом написал на своей странице в Facebook.

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"Нужно остановить"

"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. О которой мы 2 года предупреждаем... Нужно остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове "блокада" первыми будут менять свои планы судовладельцы... Нужно объединить все усилия", – сказал Клименко.

Также он прикрепил к посту карту, на которой указаны заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений:

"Начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено (такого за последние 8 лет не было). Черное море в северо-западной части перекрывается к границе территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края".

Фото – Институт Черноморских стратегических исследований.

Что говорят пограничники

Помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что с начала агрессии России пограничники Украины постоянно фиксируют нахождение кораблей Черноморского флота РФ недалеко от украинских границ.

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Также она заявила, что присутствует психологическое давление со стороны РФ.

Угроза со стороны России

В 2021 году РФ сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.

Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, которая осуждает любые попытки силой изменить статус-кво Украины.

Напомним, в Кремле рассказали, каким образом можно добиться деэскалации ситуации в Украине. Для этого необходимо выполнение ряда условий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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