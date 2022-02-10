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Реакция на планы России: Данилов раскрыл детали заседания СНБО

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 18:24
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На выездном заседании поговорят о рисках для украинского морского судоходства
СНБО обсудит поведение России на море
СНБО обсудит поведение России на море / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 февраля рассмотрят вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Украинская правда.

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"Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный", – сообщил Данилов.

Заседание будет проведено в Харькове. В СНБО выбрали для него область, которая я пригранична с Россией. Будут, помимо прочего, обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.

Морская блокада

Россия собирается перекрыть часть акватории широко вокруг оккупированного Крыма для проведения военно-морских учений. Она направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов.

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Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".

МИД Украины в связи с этим выразил решительный протест.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", – говорится в сообщении министерства.

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Угроза со стороны России

  • В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года и показал возможные сценарии наступления российских войск.
  • 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и оправдать этим свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
  • Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.
  • Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Учения пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля.
  • В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины.

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