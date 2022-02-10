Реакция на планы России: Данилов раскрыл детали заседания СНБО

На выездном заседании поговорят о рисках для украинского морского судоходства

СНБО обсудит поведение России на море / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 февраля рассмотрят вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Украинская правда.

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"Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный", – сообщил Данилов.

Заседание будет проведено в Харькове. В СНБО выбрали для него область, которая я пригранична с Россией. Будут, помимо прочего, обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.

Морская блокада

Россия собирается перекрыть часть акватории широко вокруг оккупированного Крыма для проведения военно-морских учений. Она направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов.

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Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".

МИД Украины в связи с этим выразил решительный протест.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", – говорится в сообщении министерства.

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Угроза со стороны России